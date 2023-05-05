Глава Минфина США хочет на встрече G7 обсудить борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Эллен проведет двусторонние встречи с рядом коллег, в том числе с финансовыми руководителями из Японии и Великобритании", - говорится в сообщении.

Bloomberg сообщает, что среди ее приоритетов во время пребывания в Японии будет беседа с союзниками по теме активизации усилий по подавлению попыток уклониться от санкций против России.

"Европейский Союз уже обсуждает собственные потенциальные меры против третьих стран, которые, по его мнению, предпринимают недостаточно, чтобы помешать России уклониться от санкций", -пишет Bloomberg.