Глава Мінфіну США добиватиметься фінансування України на зустрічах МВФ та СБ

Міністр фінансів США Джанет Єллен вирушить на щорічну зустріч Міжнародного валютного фонду та Світового банку наступного тижня в Марокко, щоб обговорити пріоритети США, включаючи збільшення фінансування інститутів на тлі політичного хаосу в Конгресі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник Міністерства фінансів США заявив, що Єллен виступатиме за те, щоб країни та інститути на зустрічах надали стільки фінансування, скільки необхідно Україні для боротьби з російським вторгненням.
Представник Мінфіну зазначив, що Єллен має авторитет на світовій арені, оскільки змогла досягти успіху в таких питаннях, як мобілізація підтримки України.
Поїздка Єллен, яка включає наступну зупинку в Люксембурзі для участі в зустрічі міністрів фінансів Єврогрупи 16 жовтня, відбувається після кризи фінансування в США. Конгрес ледве зміг запобігти припиненню роботи федерального уряду за допомогою тимчасового заходу фінансування, який не включав кошти для України.
Дії групка республіканців у Конгресі також призвели до безпрецедентного усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Спроба замінити Маккарті може відкласти прийняття більш постійних витрат та інших законів.
Нагадаємо, Конгрес США 30 вересня схвалив двопартійний захід, щоб уникнути "шатдауну". Однак там немає допомоги Україні у 6 млрд доларів.
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту надання додаткової військової допомоги Україні на тлі проблем із фінансуванням від Конгресу.