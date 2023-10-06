Глава Мінфіну США добиватиметься фінансування України на зустрічах МВФ та СБ

Представник Міністерства фінансів США заявив, що Єллен виступатиме за те, щоб країни та інститути на зустрічах надали стільки фінансування, скільки необхідно Україні для боротьби з російським вторгненням.

Представник Мінфіну зазначив, що Єллен має авторитет на світовій арені, оскільки змогла досягти успіху в таких питаннях, як мобілізація підтримки України.

Поїздка Єллен, яка включає наступну зупинку в Люксембурзі для участі в зустрічі міністрів фінансів Єврогрупи 16 жовтня, відбувається після кризи фінансування в США. Конгрес ледве зміг запобігти припиненню роботи федерального уряду за допомогою тимчасового заходу фінансування, який не включав кошти для України.

Дії групка республіканців у Конгресі також призвели до безпрецедентного усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Спроба замінити Маккарті може відкласти прийняття більш постійних витрат та інших законів.