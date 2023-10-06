Глава Минфина США будет добиваться финансирования Украины на встречах МВФ и ВБ

Представитель Министерства финансов США заявил, что Йеллен будет выступать за то, чтобы страны и институты на встречах предоставили столько финансирования, сколько необходимо Украине для борьбы с российским вторжением.

Представитель Минфина отметил, что Йеллен пользуется авторитетом на мировой арене, поскольку смогла добиться успеха в таких вопросах, как мобилизация поддержки Украины.

Поездка Йеллен, которая включает в себя последующую остановку в Люксембурге для участия во встрече министров финансов Еврогруппы 16 октября, происходит вслед за кризисом финансирования в США. Конгресс едва смог предотвратить приостановку работы федерального правительства с помощью временной меры финансирования, которая не включала средства для Украины.

Действия группка республиканцев в Конгрессе также привели к беспрецедентному отстранению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Попытка заменить Маккарти может отложить принятие более постоянных расходов и принятия других законов.