Глава Мінфіну США: бездіяльність Конгресу щодо допомоги Україні - подарунок Путіну та Ірану

Як повідомляється, Єллен знову закликала спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.

"Поки Палата представників продовжує зволікати, Росія набирає обертів, а Україна змушена обмежувати боєприпаси та постачання. Палата представників має діяти й показати силу підтримки України з боку США на тлі путінської агресії. Бездіяльність Конгресу - це ніщо інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які протистоять Америці та її союзникам", - наголосила глава Мінфіну США.

Єллен також зазначила, що бюджетна підтримка України буде залежати від додаткових реформ на додаток до вже "надійної" прозорості та контролю.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Сьогодні повідомлялося, що Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду законопроєкту про фінансування допомоги Україні та іншим країнам в обхід спікера Майка Джонсона.