Глава Минфина США развеяла опасения по поводу инфляции из-за плана Байдена

"Все это будет распределено довольно равномерно на восемь-десять лет", - сказала Йелен, ранее возглавлявшая ФРС,

Она сказала, что ФРС будет внимательно следить за инфляцией и располагает инструментами для решения этой проблемы в случае необходимости.

"Не думаю, что инфляция станет проблемой, но если она станет проблемой, то у нас есть инструменты для ее решения. Речь идет об исторических инвестициях, необходимых для того, чтобы сделать нашу экономику продуктивной и справедливой", - сообщила она.

Планы Байдена предполагается профинансировать за счет повышения налогов на самых богатых американцев (менее 1% населения) и повышения корпоративных налогов.

Некоторые демократы выразили опасения, что повышение налогов замедлит экономический рост.