Глава Минфина США развеяла опасения по поводу инфляции из-за плана Байдена
Министр финансов США Джанет Йеллен развеяла опасения, что планы президента Джо Байдена по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержке семей приведут к росту инфляции. Расходы будут проводиться поэтапно в течение десяти лет.
Об этом Йеллен сказала на канале NBC, передает Reuters.
"Все это будет распределено довольно равномерно на восемь-десять лет", - сказала Йелен, ранее возглавлявшая ФРС,
Она сказала, что ФРС будет внимательно следить за инфляцией и располагает инструментами для решения этой проблемы в случае необходимости.
"Не думаю, что инфляция станет проблемой, но если она станет проблемой, то у нас есть инструменты для ее решения. Речь идет об исторических инвестициях, необходимых для того, чтобы сделать нашу экономику продуктивной и справедливой", - сообщила она.
Планы Байдена предполагается профинансировать за счет повышения налогов на самых богатых американцев (менее 1% населения) и повышения корпоративных налогов.
Некоторые демократы выразили опасения, что повышение налогов замедлит экономический рост.
Напомним, более половины американцев одобряют деятельность Джо Байдена после почти 100 дней на посту президента. Это уровень поддержки, которого никогда не достигал его предшественник-республиканец Дональд Трамп.
Отметим, план Байдена по увеличению налога на прирост капитала предусматривает повышение ставки с 20% до 39,6%.