ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Минфина США развеяла опасения по поводу инфляции из-за плана Байдена

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 21:48
Глава Минфина США развеяла опасения по поводу инфляции из-за плана Байдена Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (cnbc.com)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов США Джанет Йеллен развеяла опасения, что планы президента Джо Байдена по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержке семей приведут к росту инфляции. Расходы будут проводиться поэтапно в течение десяти лет.

Об этом Йеллен сказала на канале NBC, передает Reuters.

"Все это будет распределено довольно равномерно на восемь-десять лет", - сказала Йелен, ранее возглавлявшая ФРС,

Она сказала, что ФРС будет внимательно следить за инфляцией и располагает инструментами для решения этой проблемы в случае необходимости.

"Не думаю, что инфляция станет проблемой, но если она станет проблемой, то у нас есть инструменты для ее решения. Речь идет об исторических инвестициях, необходимых для того, чтобы сделать нашу экономику продуктивной и справедливой", - сообщила она.

Планы Байдена предполагается профинансировать за счет повышения налогов на самых богатых американцев (менее 1% населения) и повышения корпоративных налогов.

Некоторые демократы выразили опасения, что повышение налогов замедлит экономический рост.

Напомним, более половины американцев одобряют деятельность Джо Байдена после почти 100 дней на посту президента. Это уровень поддержки, которого никогда не достигал его предшественник-республиканец Дональд Трамп.

Отметим, план Байдена по увеличению налога на прирост капитала предусматривает повышение ставки с 20% до 39,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден план
NEWS
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии