Глава Мінфіну США розвіяла побоювання з приводу інфляції через план Байдена

Міністр фінансів США Джанет Йеллен розвіяла побоювання, що плани президента Джо Байдена щодо розвитку інфраструктури, створення робочих місць і підтримки сімей приведуть до зростання інфляції. Витрати будуть проводитися поетапно протягом десяти років.

Про це Йеллен сказала на каналі NBC, передає Reuters .

"Все це буде розподілено досить рівномірно на вісім-десять років", - сказала Йелен, яка раніше очолювала ФРС,

Вона сказала, що ФРС буде уважно стежити за інфляцією і має інструменти для вирішення цієї проблеми в разі потреби.

"Не думаю, що інфляція стане проблемою, але якщо вона стане проблемою, то у нас є інструменти для її вирішення. Йдеться про історичні інвестиції, необхідні для того, щоб зробити нашу економіку продуктивною і справедливою", - повідомила вона.

Плани Байдена передбачається профінансувати за рахунок підвищення податків на найбагатших американців (менше 1% населення) і підвищення корпоративних податків.

Деякі демократи висловили побоювання, що підвищення податків сповільнить економічне зростання.