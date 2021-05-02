Глава Мінфіну США розвіяла побоювання з приводу інфляції через план Байдена
Міністр фінансів США Джанет Йеллен розвіяла побоювання, що плани президента Джо Байдена щодо розвитку інфраструктури, створення робочих місць і підтримки сімей приведуть до зростання інфляції. Витрати будуть проводитися поетапно протягом десяти років.
Про це Йеллен сказала на каналі NBC, передає Reuters.
"Все це буде розподілено досить рівномірно на вісім-десять років", - сказала Йелен, яка раніше очолювала ФРС,
Вона сказала, що ФРС буде уважно стежити за інфляцією і має інструменти для вирішення цієї проблеми в разі потреби.
"Не думаю, що інфляція стане проблемою, але якщо вона стане проблемою, то у нас є інструменти для її вирішення. Йдеться про історичні інвестиції, необхідні для того, щоб зробити нашу економіку продуктивною і справедливою", - повідомила вона.
Плани Байдена передбачається профінансувати за рахунок підвищення податків на найбагатших американців (менше 1% населення) і підвищення корпоративних податків.
Деякі демократи висловили побоювання, що підвищення податків сповільнить економічне зростання.
Нагадаємо, більше половини американців схвалюють діяльність Джо Байдена після майже 100 днів на посаді президента. Це рівень підтримки, якого ніколи не досягав його попередник-республіканець Дональд Трамп.
Відзначити, план Байдена щодо збільшення податку на приріст капіталу передбачає підвищення ставки з 20% до 39,6%.