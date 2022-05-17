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Глава Минфина США призывает союзников увеличить финансовую помощь Украине

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Союзники США должны увеличить финансовую поддержку Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что объявленных до сих пор средств будет недостаточно для краткосрочных нужд страны, которая борется с российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Потребности Украины в финансировании значительны", - сказала Йеллен в заявлении, подготовленном для выступления на Брюссельском экономическом форуме, добавив, что правительство страны продолжает функционировать благодаря изобретательности и храбрости его чиновников.

По ее словам, в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится, Украина нуждается в бюджетном финансировании для выплат солдатам, служащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, которая удовлетворяет основные потребности ее граждан, сказала Йеллен, добавив, что ближайшее время правительству нужно будет заняться ремонтом и восстановлением критически важных коммунальных услуг.

В то время как Украине в конечном итоге потребуется "массивная поддержка" для реконструкции и восстановления в масштабах Плана Маршалла для Европы после Второй мировой войны, стране придется делать это "шаг за шагом". "Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения основных потребностей Украины", - сказала Йеллен.

По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и Международного валютного фонда, из-за того, что война остановила почти половину украинской экономики, стране требуется краткосрочное внешнее финансирование в размере около 5 млрд долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей.

В среду Европейский союз намерен предложить Украине новый пакет кредитов для обеспечения немедленной ликвидности, наряду с обязательствами по долгосрочному восстановлению. В то время как краткосрочный пакет все еще определяется, два чиновника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что он примерно покроет финансовые потребности Украины на два месяца.

Йеллен призвала союзников "присоединиться к увеличению их финансовой поддержки Украине", поскольку Сенат США приближается к принятию пакета расходов на военную и гуманитарную помощь в размере 40 млрд долларов.

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