Глава Мінфіну США закликає союзників збільшити фінансову допомогу Україні

"Потреби України у фінансуванні значні", - сказала Єллен в заяві, підготовленій для виступу на Брюссельському економічному форумі, додавши, що уряд країни продовжує функціонувати завдяки винахідливості і хоробрості його чиновників.

За її словами, в ті місяці, поки збір податків не відновиться, Україна потребує бюджетного фінансування для виплат солдатам, службовцям і пенсіонерам, а також для функціонування економіки, яка задовольняє основні потреби її громадян, сказала Єллен, додавши, що найближчим часом уряду потрібно буде зайнятися ремонтом і відновленням критично важливих комунальних послуг.

У той час як Україні в кінцевому підсумку буде потрібно "масивна підтримка" для реконструкції і відновлення в масштабах Плану Маршалла для Європи після Другої світової війни, країні доведеться робити це "крок за кроком". "Очевидно, що оголошеної досі двосторонньої і багатосторонньої підтримки буде недостатньо для задоволення основних потреб України", - сказала Єллен.

За заявами президента України Володимира Зеленського та Міжнародного валютного фонду, через те, що війна зупинила майже половину української економіки, країні потрібне короткострокове зовнішнє фінансування в розмірі близько 5 млрд доларів на місяць для задоволення основних потреб.

У середу Європейський союз має намір запропонувати Україні новий пакет кредитів для забезпечення негайної ліквідності, поряд із зобов'язаннями щодо довгострокового відновлення. У той час як короткостроковий пакет все ще визначається, два чиновники, знайомі з обговореннями, сказали Reuters, що вони очікують, що він приблизно покриє фінансові потреби України на два місяці.

Єллен закликала союзників "приєднатися до збільшення їх фінансової підтримки Україні", оскільки Сенат США наближається до прийняття пакету витрат на військову і гуманітарну допомогу в розмірі 40 млрд доларів.