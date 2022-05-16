ЕС предоставит Украине краткосрочную финансовую помощь, - Reuters

Европейская комиссия намерена предложить в среду новый пакет финансовой помощи Украине. Она будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Киеву и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Размер краткосрочной финансовой поддержки все еще определяется, но два чиновника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что она будет примерно покрывать финансовые потребности Украины в течение двух месяцев, в основном за счет кредитов.

По данным источников, деньги будут поступать из бюджета ЕС и от правительств ЕС. Таким образом, решено отказаться от планов, согласно которым, что средства могут быть привлечены на рынке с выпуском совместных облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что Украине требовалось около 5 миллиардов долларов в месяц в течение как минимум трех месяцев, чтобы восполнить немедленный финансовый дефицит, вызванный вторжением России.

Глава Фонда Кристалина Георгиева призвала к тому, чтобы эта поддержка предоставлялась в виде грантов, а не займов.

Масштабы поддержки ЕС будут зависеть также от того, сколько стран G7 готовы внести свой вклад. Встреча министров финансов стран Большой семерки запланирована на вторую половину этой недели, как раз после того, как Комиссия, как ожидается, обнародует свои предложения.

Мнения правительств расходятся относительно того, как поддержать Украину, причем многие отдают предпочтение кредитам, несмотря на точку зрения МВФ и вероятную неспособность Украины погасить их. По словам дипломатов ЕС, Германия входит в число правительств ЕС, которые поддерживают гранты.

По словам чиновников, пакет может оказаться смесью грантов и кредитов. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных.

Новый пакет будет предоставлен в дополнение к экстренным кредитам ЕС для Киева на сумму 1,2 миллиарда евро, о которых ЕС договорился в январе, половина из которых уже выплачена, а оставшаяся часть, как ожидается, будет выплачена в ближайшее время.