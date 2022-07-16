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Глава Мінфіну США обговорила з колегами з G20 обмеження цін на російську нафту

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Бали, Субота 16 липня 2022 18:59
Глава Мінфіну США обговорила з колегами з G20 обмеження цін на російську нафту Фото: міністр фінансів США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр фінансів США Джанет Йеллен підняла на саміті "Великої двадцятки" питання обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Йеллен заявила, що провела ряд продуктивних зустрічей на полях саміту глав Мінфінів і центробанків країн G20, який проходить на острові Балі в Індонезії.

"Що стосується вартості енергоресурсів, то у мене були продуктивні двосторонні зустрічі більш ніж з пів дюжиною моїх колег, на яких ми обговорювали переваги обмежень цін на нафту", - сказала міністр.

Зазначається, що Йеллен на полях саміту обговорювала врегулювання цін з міністрами фінансів Саудівської Аравії, Австралії, ПАР, Сінгапуру, Туреччини та Канади. При цьому глава Мінфіну Індонезії стверджує, що це питання на самому засіданні не обговорювали.

Нагадаємо, що раніше лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з Росії.

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G20 Нафта Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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