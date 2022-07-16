Глава Мінфіну США обговорила з колегами з G20 обмеження цін на російську нафту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Йеллен заявила, що провела ряд продуктивних зустрічей на полях саміту глав Мінфінів і центробанків країн G20, який проходить на острові Балі в Індонезії.

"Що стосується вартості енергоресурсів, то у мене були продуктивні двосторонні зустрічі більш ніж з пів дюжиною моїх колег, на яких ми обговорювали переваги обмежень цін на нафту", - сказала міністр.

Зазначається, що Йеллен на полях саміту обговорювала врегулювання цін з міністрами фінансів Саудівської Аравії, Австралії, ПАР, Сінгапуру, Туреччини та Канади. При цьому глава Мінфіну Індонезії стверджує, що це питання на самому засіданні не обговорювали.