Глава Минфина США назвала причины укрепления доллара к мировым валютам

Укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала. Министр финансов Джанет Йеллен не собирается вмешиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Позиция США заключается в том, что мы верим в определяемые рынком обменные курсы, и вмешательство очень редко уместно", - сказала Йеллен журналистам на встрече финансовых руководителей стран "Большой двадцатки" в Индонезии. При этом она добавила, что не рассматривает это как "один из таких случаев" (для вмешательства).