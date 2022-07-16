Глава Мінфіну США назвала причини зміцнення долара до світових валют

Зміцнення долара США до світових валют відбулося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення процентних ставок і припливу капіталу. Міністр фінансів Джанет Єллен не збирається втручатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позиція США полягає в тому, що ми віримо ринком обмінні курси, що визначаються риком, і втручання дуже рідко доречно", - сказала Єллен журналістам на зустрічі фінансових керівників країн "Великої двадцятки" в Індонезії. При цьому вона додала, що не розглядає це як "один з таких випадків" (для втручання).