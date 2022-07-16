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Глава Мінфіну США назвала причини зміцнення долара до світових валют

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зміцнення долара США до світових валют відбулося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення процентних ставок і припливу капіталу. Міністр фінансів Джанет Єллен не збирається втручатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позиція США полягає в тому, що ми віримо ринком обмінні курси, що визначаються риком, і втручання дуже рідко доречно", - сказала Єллен журналістам на зустрічі фінансових керівників країн "Великої двадцятки" в Індонезії.

При цьому вона додала, що не розглядає це як "один з таких випадків" (для втручання).

Нагадаємо, комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні зазначив, що падіння курсу євро до паритету по відношенню до долара викликало серйозну заклопотаність в основному для економік, що розвиваються, а не для єврозони, тому що євро зміцнювався по відношенню до інших основних валют.

Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.

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