Глава Минфина назвала главные риски экономики Украины

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

В год выборов на рынок влияет неопределенность

Главными рисками для экономики Украины сейчас являются политическая неопределенность, а также макроэкономические риски. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Во время доклада в VoxUkraine она отметила, что в год выборов на стабильность значительно влияют политические процессы.

"То, что мы настоящая демократия это очень хорошо. То, что мы не знаем, кто будет президентом, когда у нас начинается избирательный процесс, это очень хорошо, но это неопределенность, которая непосредственно влияет на фискальные риски", - сказала она.

Маркарова отметила, что политика влияет на инвестиции, "когда инвесторы останавливаются, ждут, хотят услышать", какие политики будут принимать решения.

По ее словам, второе - это макроэкономические риски. "Мы очень сильно укрепили нашу экономику. У нас действительно макроэкономическая стабильность непосредственная по сравнению с другими годами. Мы растем 13-й квартал, у нас инфляция ниже. Но мы еще не в той точке, когда независимо от политики экономика будет уверенно двигаться вперед", - сказала министр.

По ее мнению еще не полностью сформированы все институты и независимые, и не все макроэкономические политики стабильно работают, что от персоналий ничего не зависит.

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.