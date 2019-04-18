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Голова Мінфіну назвала головні ризики економіки України

Новини » Економіка    18.04.2019 - 15:25
Голова Мінфіну назвала головні ризики економіки України
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

У рік виборів на ринок впливає невизначеність

Головними ризиками для економіки України наразі є політична невизначеність, а також макроекономічні ризики. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Під час доповіді у VoxUkraine вона відзначила, що в рік виборів на стабільність значно впливають політичні процеси.

"ТеЮ що ми справжня демократія це дуже добре. Те, що ми не знаємо, хто буде президентом, коли у нас починається виборчий процес, це дуже добре, але це невизначеність, яка безпосередньо впливає на фіскальні ризики", - сказала вона.

Маркарова зазначила, що політика впливає на інвестиції, "коли інвестори зупиняються, чекають, хочуть почути", які політики будуть ухвалювати рішення.

За її словами, друге - це макроекономічні ризики. "Ми дуже сильно зміцнили нашу економіку. У нас дійсно макроекономічна стабільність безпосередня в порівнянні з іншими роками. Ми зростаємо 13-й квартал, у нас інфляція нижча. Але ми ще не в тій точці, коли незалежно від політики економіка буде рухатись впевнено вперед", - сказала міністр.

На її думку ще не всі інститути повністю сформовані та незалежні, і не всі макроекономічні політики стабільно працюють, що від персоналій нічого не залежить.

Нагадаємо, учасники засідання Ради з фінансової стабільності наприкінці березня 2019 року констатували, що ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились.

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