Глава Минфина Германии предложил направить Украине деньги из Фонда восстановления ЕС

"Ввиду изменившейся ситуации я готов расставить приоритеты в имеющихся средствах", - сказал Линднер газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Министр, возглавляющий свободных демократов (СвДП), поддерживающих бизнес, добавил, что необходимы "инвестиции в инфраструктуру, энергетику и конкурентоспособность, а не увеличение государственного потребления и отложенные реформы".

Предприняв беспрецедентный шаг по предотвращению экономического кризиса из-за пандемии, страны ЕС договорились в 2020 году совместно занять 800 млрд евро, чтобы потратить их на восстановление своей экономики, чтобы она стала более экологичной и цифровой.

Через несколько недель ЕС обсудит, нужно ли ему совместно занимать больше денег в ответ на вызовы, созданные вторжением России в Украину, заявил во вторник еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Франция возглавляет призывы к новому долгу ЕС, в то время как Германия, Нидерланды, Австрия и другие страны сейчас выступают против таких новых заимствований, утверждая, что экономические последствия войны в Украине до сих пор неясны и что было освоено только 74 млрд евро из фонда.