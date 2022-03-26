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Глава Мінфіну Німеччини запропонував направити Україні гроші з Фонду відновлення ЄС

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Фонд відновлення Європейського Союзу, створений для допомоги блоку у відновленні після пандемії COVID-19, може бути перепрофільований. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував направити частину коштів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зважаючи на ситуацію, що змінилася, я готовий розставити пріоритети в наявних коштах", - сказав Лінднер газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Міністр, який очолює вільних демократів, що підтримують бізнес, додав, що необхідні "інвестиції в інфраструктуру, енергетику і конкурентоспроможність, а не збільшення державного споживання і відкладені реформи".

Зробивши безпрецедентний крок щодо запобігання економічної кризи через пандемію, країни ЄС домовилися у 2020 році спільно зайняти 800 млрд євро, щоб витратити їх на відновлення своєї економіки, щоб вона стала більш екологічною і цифровою.

Через кілька тижнів ЄС обговорить, чи потрібно йому спільно позичати більше грошей у відповідь на виклики, створені вторгненням Росії в Україну, заявив у вівторок єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

Франція очолює заклики до нового боргу ЄС, в той час як Німеччина, Нідерланди, Австрія та інші країни зараз виступають проти таких нових запозичень, стверджуючи, що економічні наслідки війни в Україні досі неясні і що було освоєно тільки 74 млрд євро з фонду.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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