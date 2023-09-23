Глава Міненерго розповів, чи обговорюють в Україні підвищення тарифів на електрику

Він нагадав, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії щодо забезпечення доступною електроенергією населення.

"І ми продовжуватимемо дію положення про спецобов'язки до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", - уточнив Галущенко.

Він розповів, що енергосистема нашої країни повністю готова до проходження осені та зими у питаннях забезпечення ресурсів, генерації та системи передачі.

"Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання - це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", - додав міністр.

Варто зауважити, що зараз тарифи на світло в Україні становлять 2,64 грн за кіловат*годину - незалежно від обсягу споживання.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Таке рішення ухвалили під час засідання українського уряду.