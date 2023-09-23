Глава Минэнерго рассказал, обсуждают ли в Украине повышение тарифов на электричество

Он напомнил, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положения о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии насчет обеспечения доступной электроэнергией населения.

"И мы будем продолжать действие положения о спецобязанностях до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", - уточнил Галущенко.

Он рассказал, что энергосистема нашей страны полностью готова к прохождению осени и зимы в вопросах обеспечения ресурсов, генерации и системы передачи.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения - это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - добавил министр.

Стоит заметить, что сейчас тарифы на свет в Украине составляют 2,64 грн за киловатт*час - независимо от объема потребления.

Тарифы в Украине

Напомним, еще несколько недель назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Такое решение приняли во время заседания украинского правительства.