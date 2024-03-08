Глава Мінекономіки Німеччини хоче "натиснути" на країни, які допомагають РФ обходити санкції

Хабек повідомив журналістам у Вашингтоні, що він говорив із міністром фінансів США Джанет Єллен про ефективніше здійснення обмежень проти РФ.

За його словами, одним із рішень могла стати більш серйозна розмова з державами, які, як знає Німеччина, отримують прибуток від ухилення від санкцій.

"У них теж є свої інтереси, вони продають свою сировину, товари, найважливіші корисні копалини та енергію на світовому ринку", - сказав він.

Як поліпшити систему контролю

Хабек заявив, що впевнений, що "Велика сімка" або альянс країн, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином у сфері санкцій.

Він також наголосив, що нинішня система самозвітів компаній, які підозрюють в ухиленні від санкцій, може бути помилковою.

"Але ми також могли б змінити ситуацію так, щоб митники, якщо у них є інформація, самі приходили до компаній і говорили: "Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію", - сказав Хабек.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.