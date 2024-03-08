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Глава Минэкономики Германии хочет "надавить" на страны, которые помогают РФ обходить санкции

Архивное фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия хочет оказать давление на государства, которые получают прибыль от уклонения от санкций против РФ.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хабек сообщил журналистам в Вашингтоне, что он говорил с министром финансов США Джанет Йеллен о более эффективном осуществлении ограничений против РФ.

По его словам, одним из решений мог стать более серьезный разговор с государствами, которые, как знает Германия, получают прибыль от уклонения от санкций. 

"У них тоже есть свои интересы, они продают свое сырье, товары, важнейшие полезные ископаемые и энергию на мировом рынке", - сказал он.

Как улучшить систему контроля

Хабек заявил, что уверен, что "Большая семерка" или альянс стран, которые поддерживают Украину, будут действовать соответствующим образом в сфере санкций.

Он также отметил, что нынешняя система самоотчетов компаний, которые подозревают в уклонении от санкций, может быть ошибочной.

"Но мы также могли бы изменить ситуацию так, чтобы таможенники, если у них есть информация, сами приходили к компаниям и говорили: "Покажите нам заказ, покажите нам инвентаризацию", - сказал Хабек.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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