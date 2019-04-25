ru
ua

Глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон"


Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый сегодня закон

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Mandiner.

По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

Однако он выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".

Напомним, Зеленский прокомментировал принятие так называемого "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Зеленский отметил, что в Украине следует принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот.

Как известно, сегодня Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

Отметим, штрафы за нарушение этого закона отсрочили на 3 года.

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"
Читать все новости