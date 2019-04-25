Глава МЗС Угорщини розкритикував український "мовний закон"

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Mandiner.

За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику".

Проте він висловив сподівання, що з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським "можна буде прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади".

Нагадаємо, Зеленський прокоментував ухвалення так званого "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після інавгурації. Зеленський зазначив, що в Україні слід приймати такі закони і такі рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки.

Як відомо, сьогодні Верховна рада у другому читанні ухвалила "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.

Зазначимо, штрафи за порушення цього закону відстрочили на 3 роки.