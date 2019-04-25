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Глава МЗС Угорщини розкритикував український "мовний закон"


Петер Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий сьогодні закон

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Mandiner.

За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику".

Проте він висловив сподівання, що з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським "можна буде прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади".

Нагадаємо, Зеленський прокоментував ухвалення так званого "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після інавгурації. Зеленський зазначив, що в Україні слід приймати такі закони і такі рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки.

Як відомо, сьогодні Верховна рада у другому читанні ухвалила "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.

Зазначимо, штрафи за порушення цього закону відстрочили на 3 роки.

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