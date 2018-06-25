Министр примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине

26-27 июня 2018 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Данию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

Сообщается, что целью поездки является участие в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине (г. Копенгаген).

"В работе конференции примут участие главы и представители внешнеполитических ведомств более чем 40 государств, в частности Великобритании, Канады, стран Балтии, Швеции, Норвегии, Польши, Турции, руководители международных организаций и финансовых институтов", - сообщают в МИД.

Кроме этого, Климкин вместе с датским коллегой Андерсом Самуельсеном будет сопредседательствовать на отдельной министерской встрече в рамках Конференции с целью выработки совместных подходов в противодействии российским гибридным угрозам.

В Копенгагене министр также проведет ряд двусторонних встреч со своими иностранными коллегами.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий 25-29 июня будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США).