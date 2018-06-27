Голова МЗС Великобританії заявив про значний прогрес України у реформах

За словами Джонсона, Україна наразі веде дві війни, захищаючи світ від агресії РФ та розбудовуючи демократію

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію. Про це він сказав 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Копенгагені (Данія), передає "Радіо Свобода".

"Через рік після лондонської конференції з реформування України сильна міжнародна підтримка для України є сьогодні в Копенгагені. Значний прогрес у реформах досягнутий, але український уряд має спиратися на цей імпульс. Ми й наші партнери тут, щоб допомогти", - зазначив міністр.

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 27, 2018

Він також відзначив ухвалення в Україні закону про антикорупційний суд і підкреслив потребу вдосконалити деякі положення документу, зокрема, про апеляцію новоствореного органу у тих антикорупційних справах, які є вже зараз.

Нагадаємо, 26-27 червня урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом візьме участь у другій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Копенгагені.