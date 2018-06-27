Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Голова МЗС Великобританії заявив про значний прогрес України у реформах

НовиниПолітика    27.06.2018 - 12:42
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

За словами Джонсона, Україна наразі веде дві війни, захищаючи світ від агресії РФ та розбудовуючи демократію

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію. Про це він сказав 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Копенгагені (Данія), передає "Радіо Свобода".

"Через рік після лондонської конференції з реформування України сильна міжнародна підтримка для України є сьогодні в Копенгагені. Значний прогрес у реформах досягнутий, але український уряд має спиратися на цей імпульс. Ми й наші партнери тут, щоб допомогти", - зазначив міністр.

Він також відзначив ухвалення в Україні закону про антикорупційний суд і підкреслив потребу вдосконалити деякі положення документу, зокрема, про апеляцію новоствореного органу у тих антикорупційних справах, які є вже зараз.

Нагадаємо, 26-27 червня урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом візьме участь у другій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Копенгагені.

Парубій підписав закон про нацбезпеку Закон про Brexit вступив в силу у Британії
Теги публікації: Україна, Великобритания, реформи, борис джонсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся