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Глава МИД Великобритании подтвердила свой визит в Украину на следующей неделе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подтвердила свой визит в Украину. Он состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление Трасс в Twitter.

"С нетерпением жду возможности посетить Украину на этой неделе, чтобы поддержать", - написала она, поделившись публикацией министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Напомним, ранее о своем визите в Украину Элизабет Трасс сообщила во время выступления в британском парламенте. Тогда она не уточнила дату.

Отметим, накануне стали известны даты визита в Украину глав МИД Франции и Германии Жан Ив Ле Дриана и Анналены Бербок.

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