Глава МИД Британии посетит Украину на следующей неделе
Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (GettyImages)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину. Визит состоится на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я приеду в Украину на следующей неделе", - цитирует агентство заявление Трасс в парламенте.
Глава МИД добавила, что любое вторжение России в Украину станет для Москвы серьезной стратегической ошибкой и дорого обойдется российской экономике.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев.
Отметим, ранее Джонсон заявил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".