ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Глава МИД Украины ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 октября 2021 10:48
Глава МИД Украины ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений. Они будут касаться практической интеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сообщил он.

В то же время Кулеба выразил уверенность в том, что Украина будет членом НАТО.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина будет членом НАТО. Это политическое решение, и это вопрос времени и баланса, который создастся в определенный момент в евроатлантическом пространстве", - пояснил он.

Напомним, Верховная рада до саммита Украина-ЕС планирует провести внеочередные заседания для рассмотрения законопроектов в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз МИД Украины
NEWS
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров