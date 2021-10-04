Глава МИД Украины ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений. Они будут касаться практической интеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сообщил он.

В то же время Кулеба выразил уверенность в том, что Украина будет членом НАТО.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина будет членом НАТО. Это политическое решение, и это вопрос времени и баланса, который создастся в определенный момент в евроатлантическом пространстве", - пояснил он.