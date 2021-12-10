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Глава МЗС України назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 18:24
Глава МЗС України назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії. Вона складається з трьох елементів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську статтю Кулеби американському виданню Foreign Affair.

"Єдина ефективна стратегія - це застосування комплексного пакета стримування Росії, який Україна і Партнери зараз реалізують", - написав міністр.

Кулеба зазначив, що перший елемент стратегії складається з ряду чітких політичних сигналів Росії з метою дати зрозуміти Кремлю, що Україна - частина заходу і є майбутнім членом ЄС і НАТО. Він додав, що суверенітет і територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів.

Другим елементом стратегії стримування Росії Кулеба відзначив наслідки, з якими Москва повинна зіткнутися в разі вторгнення в Україну.

"Розробляючи їх (санкції-ред.) вже зараз, ми позбавляємо себе потреби згодом реально їх вводити", - уточнив глава МЗС.

В якості третього елемента пакету стримування міністр назвав поглиблення військово-технічного співробітництва країн Заходу з Україною.

"Україна має сильне військо, і ми не покладаємося на прибуття іноземних військових. В той самий час, нам потрібно більше зброї для зміцнення оборони. Корисно все, від боєприпасів і медичного обладнання до високотехнологічних комплексів, але найбільш гострі потреби в посиленні протиповітряної і протиракетної оборони", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США з союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення в Україну.

Своєю чергою агентство Bloomberg повідомило про плани США і ЄС ввести санкції щодо найбільших російських банків, якщо Росія нападе на Україну.

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МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба
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