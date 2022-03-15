Глава МИД Турции посетит сначала Москву. А потом приедет в Украину

Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправляется с визитом в Москву в среду. А в четверг он планирует посетить Украину.

Турция продолжит работы на переговорной площадке в агрессии России против Украины.

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