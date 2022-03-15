Глава МЗС Туреччини відвідає спочатку Москву. А потім приїде в Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу відправиться з візитом до Москви, а потім приїде в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Туреччини.
Повідомляється, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відправляється з візитом до Москви в середу. А в четвер він планує відвідати Україну.
Туреччина продовжить роботи на переговорному майданчику в агресії Росії проти України.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Варто відзначити, що 14 березня президент Туреччини провів зустріч з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після яких сторони заявили про те, що дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту потрібно прискорити.
Раніше ми писали про те, що президент Туреччини заявив, що світ занадто слабо відреагував на вторгнення РФ до Криму у 2014 році. І саме така реакція призвела до нинішньої ситуації.
Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.