Глава МИД Словении приехала в Киев: с кем планирует встретиться
Министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев с рабочим визитом. Она проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатического ведомства Словении.
"Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее мужественному народу", - написала Файон.
Just arrived in #Kyiv. Here to express political and practical support of #Slovenia to #Ukraine and its courageous people. #StandWithUkraine pic.twitter.com/nTYvD0TDUN— Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022
Напомним, ранее сообщалось, что президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте посетил Украину. В ходе рабочего визита он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран подписали соглашение о безвизе.
Также мы ранее писали, что британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.