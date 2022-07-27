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Глава МЗС Словенії приїхала до Києва: з ким планує зустрітися

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Київ, Середа 27 липня 2022 11:42
Глава МЗС Словенії приїхала до Києва: з ким планує зустрітися Фото: міністр закордонних справ Словенії Таня Файон (gov.si)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва з робочим візитом. Вона проведе зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатичного відомства Словенії.

"Щойно приїхала до Києва. Тут, щоб висловити політичну і практичну підтримку Словенії Україні та її мужньому народу", - написала Файон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте відвідав Україну. В ході робочого візиту він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Лідери двох країн підписали угоду про безвіз.

Також ми раніше писали, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит в Україну перед тим, як остаточно піде у відставку.

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