Глава МИД сказал, когда возможен следующий обмен пленными

Украина может вернуть домой до 200 человек во время следующего этапа обмена пленными на Донбассе. Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Планируется, что обмен "почти всех на всех" должен состояться до следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Добавим, как заявил в Мюнхене на конференции по безопасности президент Владимир Зеленский, Украина будет делать все возможное, чтобы нормандская встреча состоялась в апреле 2020 года, как это было согласовано в Париже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и в России.

Ранее Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в Российской Федерации и оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных. Также известно, что уже есть 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора.

Недавно Офис президента принял заявление украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина о включении его в список на обмен пленными с Российской Федерацией.