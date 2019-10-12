Глава МИД рассказал, каких шагов Украина ожидает от РФ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия способна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, забрать оттуда своих военных и вооружение и прекратить финансирование отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

Пристайко перечислил шаги, которые от РФ требует Украина.

"На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь Украина. Есть абсолютно конкретные шаги, которые можно было бы начинать делать прямо сейчас. Например, убрать из оккупированного Донбасса российское армейское руководство и наемников, которые там находятся, прекратить финансирование, благодаря которому Россия подкармливает эти территории, ведь они явно не являются самодостаточными, дать команду вывести из территории Украины тяжелое вооружение и не выдавать больше российских паспортов", - сказал Пристайко.

Министр заявил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс множество техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.