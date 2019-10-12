Глава МИД рассказал, каких шагов Украина ожидает от РФ на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Пристайко заявил, что РФ способна предпринять конкретные шаги для урегулирования на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия способна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, забрать оттуда своих военных и вооружение и прекратить финансирование отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

Пристайко перечислил шаги, которые от РФ требует Украина.

"На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь Украина. Есть абсолютно конкретные шаги, которые можно было бы начинать делать прямо сейчас. Например, убрать из оккупированного Донбасса российское армейское руководство и наемников, которые там находятся, прекратить финансирование, благодаря которому Россия подкармливает эти территории, ведь они явно не являются самодостаточными, дать команду вывести из территории Украины тяжелое вооружение и не выдавать больше российских паспортов", - сказал Пристайко.

Министр заявил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс множество техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.