Глава МЗС розповів, чого Україна очікує від РФ на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Пристайко заявив, що РФ здатна зробити конкретні кроки для врегулювання на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія здатна зробити конкретні кроки для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, зокрема, забрати звідти своїх військових і озброєння і припинити фінансування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

Пристайко перерахував кроки, які від РФ вимагає Україна.

"насправді одного рішення Путіна достатньо, щоб Росія почала рухатися в тому напрямі, якого хочуть всі, в першу чергу Україна. Є абсолютно конкретні кроки, які можна було б починати робити прямо зараз. Наприклад, прибрати з окупованого Донбасу російське військове керівництво і найманців, які там знаходяться, припинити фінансування, завдяки якому Росія підживлює ці території, адже вони явно не є самодостатніми, дати команду вивести з території України важке озброєння і не видавати більше російських паспортів", - сказав Пристайко

Міністр заявив, що Росія завезла на окупований Донбас безліч техніки і снарядів, яких їм вистачить на наступні сто років.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайера" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.