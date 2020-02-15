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В Польше назвали Россию серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять

Новости » Политика     15.02.2020 - 19:38
В Польше назвали Россию серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет для интересов Запада серьезную угрозу

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет для интересов Запада серьезную угрозу. Об этом он заявил в субботу на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы считаем, что санкции (против РФ, - ред.) нужно сохранить. Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания преждевременны", - заявил Чапутович.

По его словам, в Польше считают, что "Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии".

Глава МИД Польши призвал Европейский союз "объединиться с другими странами, прежде всего с США".

Напомним, ранее он заявил, что Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права. Кроме того, Польша не планирует войти в нормандский формат переговоров.

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - заявил он.

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