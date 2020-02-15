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У Польщі назвали Росію серйозною загрозою, якої ЄС має протистояти

Новини » Політика     15.02.2020 - 19:38
У Польщі назвали Росію серйозною загрозою, якої ЄС має протистояти
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Яцек Чапутовіч заявив, що Росія представляє для інтересів Заходу серйозну загрозу

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Росія представляє для інтересів Заходу серйозну загрозу. Про це він заявив в суботу на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми вважаємо, що санкції (проти РФ, - ред.) потрібно зберегти. Поки Росія не повернеться на шлях дотримання міжнародного права ми повинні разом діяти в напрямку того, щоб змусити її це зробити, хоча б показати наше невдоволення. Ці висловлювання передчасні" , - заявив Чапутовіч.

За його словами, в Польщі вважають, що "Росія є дуже серйозну загрозу, що вона серйозний гравець, який діє на шкоду інтересам Заходу, на шкоду демократії".

Глава МЗС Польщі закликав Європейський союз "об'єднатися з іншими країнами, насамперед з США".

Нагадаємо, раніше він заявив, що Польща - не прихильниця політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права. Крім того, Польща не планує увійти в нормандський формат переговорів.

"Ми (Польща - ред.) Вважаємо, що Росія повинна повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання цієї умови", - заявив він.

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