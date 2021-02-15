ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди

Новина українською → Лима, Понедельник 15 февраля 2021 11:20
Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди Фото: Элизабет Астете (facebook com prensaperu pe)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете признала, что ввела первую дозу COVID-вакцины китайской компании Sinopharm до клинических испытаний и начала национальной программы иммунизации. Из-за этого она подала в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", - заявила министр.

В заявлении Астете говорится, что в декабре-январе она контактировала с официальными представителями, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.

В свою очередь президент страны Франсиско Сагасти в своем Twitter сообщил, что принял отставку министра.

"Сегодня вечером (14 февраля, - ред.) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент.

Напомним, в Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Перу
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса