Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди
Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете признала, что ввела первую дозу COVID-вакцины китайской компании Sinopharm до клинических испытаний и начала национальной программы иммунизации. Из-за этого она подала в отставку.
Об этом сообщает Reuters.
"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", - заявила министр.
В заявлении Астете говорится, что в декабре-январе она контактировала с официальными представителями, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.
В свою очередь президент страны Франсиско Сагасти в своем Twitter сообщил, что принял отставку министра.
"Сегодня вечером (14 февраля, - ред.) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент.
Напомним, в Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса.
Кроме того, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.