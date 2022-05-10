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Глава МИД Нидерландов с рабочим визитом в Украине. Побывал в Ирпене

Фото: глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра и глава Киевской ОВА Александр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра прибыл в Украину с рабочим визитом. В ходе него он посетил Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram.

В ходе визита Павлюк показал европейской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный российскими войсками.

"С первых дней войны рашисты пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути. Убежден, что с помощью европейских партнеров мы скорее восстановим и отстроим наши города, и люди наконец-то вернутся домой", - отметил Павлюк.

Фото: глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра и глава Киевской ОВА Александр Павлюк (t.me/kyivoda)

Ранее сообщалось, что сегодня в Украину с визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок.

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