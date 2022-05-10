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Глава МЗС Нідерландів з робочим візитом в Україні. Побував в Ірпені

Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра і глава Київської ОВА Олександр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра прибув в Україну з робочим візитом. В ході нього він відвідав Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

В ході візиту Павлюк показав європейській делегації один з житлових секторів Ірпеня, зруйнований російськими військами.

"З перших днів війни рашисти намагалися окупувати Ірпінь. Вони знищували цивільні об'єкти, будинки мирного населення і взагалі все, що бачили на своєму шляху. Переконаний, що за допомогою європейських партнерів ми швидше відновимо і відбудуємо наші міста, і люди нарешті повернуться додому",-зазначив Павлюк.

Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра і глава Київської ОВА Олександр Павлюк (t.me/kyivoda)

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну з візитом прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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