Глава МИД Литвы призвал Лукашенко сложить полномочия

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.

Об этом литовский министр написал на странице в Twitter .

"Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и пусть будет твой народ!",- заявил Габриэлюс.

Напомним, за последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилась почти вдвое. Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Как писало РБК-Украина, ситуацию с Протасевичем и Сапегой Лукашенко на днях обсудил с российским президентом Владимиром Путиным.

Добавим, сегодня в Беларуси политзаключенный на суде совершил попытку самоубийства.