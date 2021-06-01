Глава МИД Литвы призвал Лукашенко сложить полномочия

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.
Об этом литовский министр написал на странице в Twitter.
Глава литовского МИД назвал Лукашенко белорусским диктатором.
"Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и пусть будет твой народ!",- заявил Габриэлюс.
Напомним, за последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилась почти вдвое. Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Как писало РБК-Украина, ситуацию с Протасевичем и Сапегой Лукашенко на днях обсудил с российским президентом Владимиром Путиным.
Добавим, сегодня в Беларуси политзаключенный на суде совершил попытку самоубийства.