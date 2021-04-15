Глава МИД Латвии: РФ - единственная сторона конфликта, которая должна деэскалировать ситуацию

Российская Федерация является единственной стороной, которая должна снизить напряжение в конфликте с Украиной. Юридически и морально правда на стороне Киева.

Об этом сказал министр иностранных дело Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это Российская Федерация", - сказал Ринкевичс.

Он отметил, что у Украины есть друзья и партнеры, которые могут поддержать ее.

"Украина права в юридическом и моральном планах. И мы настаивали на этом в международных организациях", - отметил латвийский министр.