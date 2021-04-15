Голова МЗС Латвії: РФ - єдина сторона конфлікту, яка має деескалювати ситуацію

Російська Федерація є єдиною стороною, яка має знизити напругу у конфлікті з Україною. Юридично і морально правда на стороні Києва.

Про це сказав міністр закордонних справа Латвії Едгарс Рінкевичс на прес-конференції в Києві.

"Наразі є лише одна сторона, яка має деескалювати свої дії. Це Російська Федерація", - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що в України є друзі і партери, які можуть підтримати її.

"Україна права в юридичному і моральному планах. І ми наголошували на цьому в міжнародних організаціях", - зазначив латвійський міністр.