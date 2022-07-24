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Глава МИД Латвии призвал предоставить Украине больше ракетных систем HIMARS

Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия призывает усилить военную поддержку Украины и предоставить больше современного вооружения. В частности, речь идет о ракетных системах HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

"Пять месяцев с того времени, как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", - отметил глава МИД.

Напомним, американский конгрессмен Адам Смит заявил, что Украина еще может получить от США и других партнеров несколько установок HIMARS.

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