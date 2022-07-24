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Глава МЗС Латвії закликав надати Україні більше ракетних систем HIMARS

Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія закликає посилити військову підтримку України і надати більше сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Едгарса Ринкевичса у Twitter.

"П'ять місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, американський конгресмен Адам Сміт заявив, що Україна ще може отримати від США та інших партнерів декілька установок HIMARS.

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