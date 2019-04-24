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Глава МИД Латвии осуждает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Новости » Политика    24.04.2019 - 17:52
Глава МИД Латвии осуждает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО
Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com latvianmfa)

В МИД Литвы заявили, что такое решение Путина нарушает территориальную целостность Украины

Глава МИД Латвии осуждает указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов в "ЛНР" и "ДНР". Об этом он написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

По его словам, такое решение Путина нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая содержится российскими силами, этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - написал он.

Глава МИД Латвии осуждает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛОНапомним, в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за такого решения Путина.

Отметим, что, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины. Он считает, что решение президента РФ Владимира Путина является новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса. Также в МинВОТ заявили, что такие действия Москвы направлены на эскалацию конфликта между странами.

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