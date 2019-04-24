Глава МЗС Латвії засуджує видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Фото: Едгар Ринкевич (flickr.com latvianmfa)

У МЗС Литви заявили, що таке рішення Путіна порушує територіальну цілісність України

Глава МЗС Латвії засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів у "ЛНР" і "ДНР". Про це він написав міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс у Twitter.

За його словами, таке рішення Путіна порушує територіальну цілісність України.

"Я засуджую рішення Росії спростити процедуру отримання російського громадянства для жителів східної частини України, яка міститься російськими силами, цей крок ще більше порушує територіальну цілісність України та зусилля по виконанню Мінських угод", - написав він.

Нагадаємо, в Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік". Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через таке рішення Путіна.

Відзначимо, що, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України. Він вважає, що рішення президента РФ Володимира Путіна є новим "паспортним" етапом окупації Донбасу. Також в МінТОТ заявили, що такі дії Москви спрямовані на ескалацію конфлікту між країнами.