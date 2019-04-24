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В МинВОТ отреагировали на выдачу российских паспортов в "ЛДНР"

Новости » Политика    24.04.2019 - 17:39
В МинВОТ отреагировали на выдачу российских паспортов в "ЛДНР"
Фото: Вадим Черныш (Униан)

Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.

"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.

В МинВОТ отреагировали на выдачу российских паспортов в &quot;ЛДНР&quot;Отметим, что, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины. Он считает, что решение президента РФ Владимира Путина является новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

Напомним, в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Добавим, что поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

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