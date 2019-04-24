В МинВОТ отреагировали на выдачу российских паспортов в "ЛДНР"

Фото: Вадим Черныш (Униан)

Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.

"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.

Отметим, что, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины. Он считает, что решение президента РФ Владимира Путина является новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

Напомним, в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Добавим, что поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.